Die Zentralbank Australiens hält an ihrem Kampf gegen die hohe Inflation fest, deutet aber die Möglichkeit einer vorsichtigeren Vorgehensweise an. Der Leitzins steigt um weitere 0,25 Prozentpunkte auf 3,6 Prozent, wie die Notenbank am Dienstag nach ihrer Zinssitzung in Sydney mitteilte. Analysten hatten mit dem Schritt weitgehend gerechnet. Nach der zehnten Anhebung liegt der Leitzins so hoch wie seit dem Jahr 2012 nicht mehr.

07.03.2023 09:54