(Ausführliche Fassung) - Die britische Notenbank hat ihren Kampf gegen die hohe Inflation mit einer weiteren Zinsanhebung fortgesetzt. Der Leitzins steigt um 0,25 Prozentpunkte auf 4,25 Prozent, wie die Bank of England am Donnerstag in London nach ihrer Sitzung mitteilte. Bankvolkswirte hatten den Schritt überwiegend erwartet. Den künftigen Kurs liessen die Währungshüter weitgehend offen und kündigten für Mai eine umfassende Bewertung der Wirtschaftslage an.

23.03.2023 13:47