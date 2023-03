Die Weltbank warnt mit Blick auf das globale Wirtschaftswachstum vor einem "verlorenen Jahrzehnt". "Heute sind fast alle wirtschaftlichen Kräfte, die den wirtschaftlichen Fortschritt angetrieben haben, auf dem Rückzug", heisst es in einem am Montag in der US-Hauptstadt Washington veröffentlichten Bericht. Das Ergebnis könne ein verlorenes Jahrzehnt sein - "nicht nur für einige Länder oder Regionen, wie es in der Vergangenheit der Fall war, sondern für die ganze Welt".

27.03.2023 15:34