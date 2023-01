Cyberkriminalität rangiert in dem am Dienstag veröffentlichten "Risikobarometer" des zur Allianz-Gruppe gehörenden Industrieversicherers AGCS erneut auf dem Spitzenplatz. An zweiter Stelle liegt die oft damit in Zusammenhang stehende Gefahr vor Betriebsunterbruch. Schliesslich legen Hacker bei ihren Attacken mit Erpressungssoftware häufig den Betrieb der angegriffenen Firmen lahm.