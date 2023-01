"Nach wie vor lagen die Detailhandelsumsätze aber über den Werten vor der Pandemie", hiess es anlässlich der Präsentation der Studie am Mittwoch vor den Medien in Zürich. Besonders jene Segmente, die von den Umständen der Pandemie profitiert hätten, hätten ohne diese Sondereffekte an Umsatzwachstum eingebüsst. Dazu gehörte allen voran der Bereich Nahrungsmittel und Haushaltswaren (im Branchenjargon "Food-/Near-Food" genannt.