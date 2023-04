(Ausführliche Fassung) - Trotz einer Abschwächung im März bekommen die Menschen in Deutschland die hohe Inflation weiter deutlich zu spüren. Zwar verlor der Anstieg der Energiepreise an Tempo, für Nahrungsmittel müssen Verbraucher aber immer tiefer in die Tasche greifen. Insgesamt stiegen die Verbraucherpreise im März gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,4 Prozent. Das Statistische Bundesamt bestätigte am Donnerstag eine erste Schätzung. Im Januar und Februar war jeweils noch eine Rate von 8,7 Prozent verzeichnet worden. Gegenüber dem Vormonat Februar stiegen die Verbraucherpreise im März um 0,8 Prozent.

13.04.2023 12:09