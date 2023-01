Der Preisanstieg von nach Deutschland importierten Gütern hat sich weiter deutlich abgeschwächt. Die Einfuhrpreise erhöhten sich im November zum Vorjahresmonat um 14,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Die Jahresrate hat sich damit den dritten Monat in Folge abgeschwächt.

04.01.2023 08:24