Gemäss dem Importverband Auto-Schweiz wurden per Ende September in diesem Jahr erst 26'549 Sachen- und Personentransportfahrzeuge neu immatrikuliert. Damit liegt der Wert 16,9 Prozent unter der Anzahl im Vorjahreszeitraum, wie einer Mitteilung vom Donnerstag zu entnehmen ist. Der Marktrückgang sei mittlerweile in allen Segmenten spürbar und erstrecke sich von den leichten und schweren Fahrzeugen bis hin zu den Wohnmobilen.