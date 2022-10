(Ausführliche Fassung) - Die US-Wirtschaft ist nach Einschätzung der Notenbank Fed zuletzt nur mässig gewachsen. Allerdings war die Entwicklung in den verschiedenen Teilen der USA unterschiedlich, wie aus dem am Mittwoch in Washington veröffentlichten Konjunkturbericht der Fed (Beige Book) hervorgeht. In mehreren Regionen sei es zu einer Abschwächung der wirtschaftlichen Aktivitäten gekommen.

19.10.2022 20:43