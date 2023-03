In Frankreich hat sich der Anstieg der Verbraucherpreise im März deutlich abgeschwächt. Nach europäischer Rechnung (HVPI) lag das Preisniveau 6,6 Prozent höher als vor einem Jahr, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris nach einer ersten Schätzung bekannt gab. Im Februar hatte die Inflationsrate noch bei 7,3 Prozent gelegen. Volkswirte hatte einen noch etwas stärkeren Rückgang auf 6,5 Prozent erwartet.

31.03.2023 09:00