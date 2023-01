Die Stimmung in den britischen Unternehmen hat sich im Januar überraschend deutlich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel zum Vormonat um 1,2 Punkte auf 47,8 Zähler, wie S&P am Dienstag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang auf 48,8 Punkte erwartet. Es ist der niedrigste Wert seit zwei Jahren. Ein Wert von unter 50 Punkten signalisiert weiter eine wirtschaftliche Schrumpfung. Der Indikator liegt damit den sechsten Monat in Folge unter der Wachstumsschwelle.

24.01.2023 11:12