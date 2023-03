(Zusammenfassung) - Die Teuerung in Deutschland verharrt unverändert knapp unter der Neun-Prozent-Marke. Wie im Januar lagen die Verbraucherpreise auch im Februar 2023 um 8,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Volkswirte werteten die am Mittwoch veröffentlichten vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes als "Warnsignal" für die Euro-Währungshüter. Auch Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hatte zuvor betonte: "Die Inflation ist zu hoch und geldpolitisch muss daher was getan werden." Die von der Europäischen Zentralbank (EZB) für März angekündigte Zinserhöhung werde nicht die letzte sein, sagte Nagel in Frankfurt.

01.03.2023 15:40