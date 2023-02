Das ifo-Institut erwartet in den kommenden Monaten weitere Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Inflation sei von Energie und Nahrungsmitteln auf viele andere Produkte übergesprungen und habe an Breite gewonnen. "Es besteht die Gefahr, dass sich die Inflation verfestigt", sagte ifo-Inflationsexperte Sascha Möhrle am Mittwoch in München. Das erhöhe den Handlungsdruck für die EZB. "Wir gehen davon aus, dass die Zinsen bis zum Sommer auf 4 Prozent steigen werden", sagte er.

01.02.2023 10:59