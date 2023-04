Auch die Schweizerische Nationalbank dürfte die Zahlen mit grosser Aufmerksamkeit verfolgt haben und entsprechend nun ebenfalls ruhiger in die Zukunft schauen. Die Bekämpfung der Inflation betreibt sie bekanntlich vor allem mit Zinserhöhungen. So hat sie in den letzten neun Monaten ihren Leitzins vier Mal erhöht von -0,75 auf zuletzt 1,5 Prozent.