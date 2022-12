Die italienischen Verbraucher blicken zuversichtlicher in die Zukunft. Das Verbrauchervertrauen stieg von November auf Dezember um 4,4 Punkte auf 102,5 Zähler, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem deutlich geringeren Anstieg gerechnet.

23.12.2022 11:02