Die Leistungsbilanz der Eurozone hat zum Jahresende einen höheren Überschuss ausgewiesen. Der Saldo betrug im Dezember 15,9 Milliarden Euro nach 12,8 Milliarden Euro im Vormonat, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mitteilte. Die Entwicklung geht vor allem auf die Einkommensbilanzen zurück, während die Dienstleistungsbilanz einen geringeren Überschuss auswies. Der Saldo der Handelsbilanz stieg leicht an.

17.02.2023 10:48