Das Stadler-Werk in Belarus laufe zurzeit auf minimalstem Stand. "Wir hatten mal über 1500 Mitarbeitende und haben aufgrund der Sanktionen massiv reduziert", so Spuhler. "Einige Hundert haben wir auf die anderen Werke in den USA, Polen, Spanien, Deutschland und der Schweiz verteilt. Die Aufträge haben wir von Belarus nach Polen und teilweise auch in die Schweiz gezügelt."