Die schleppende Nachfrage nach Speicherchips macht dem Marktführer Samsung weiter schwer zu schaffen. Der operative Gewinn sei im ersten Quartal 2023 um knapp 96 Prozent auf wahrscheinlich 600 Milliarden Won (etwa 417 Millionen Euro) eingebrochen, teilte der Elektronikkonzern aus Südkorea am Freitag in seinem Ergebnisausblick mit. Es ist der niedrigste Gewinn aus den gewöhnlichen Geschäftstätigkeiten in einem Quartal in 14 Jahren. Die vorläufigen Zahlen lagen unter den Markterwartungen.

07.04.2023 07:51