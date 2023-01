Die Berggebiete waren als Feiertags-Ziele erneut beliebt. Die Tourismusangebote in den Bergen seien teilweise bis zur Kapazitätsgrenze gebucht gewesen, heisst es in einem Communiqué der Branchenorganisation vom Dienstag. Nach einem bereits starken Vorjahr blieben die Buchungen entsprechend in den Berggebieten stabil. Allerdings habe die Rückkehr der ausländischen Gästen zur Zunahme der schweizweiten Logierzahlen beigetragen, so Schweiz Tourismus.