Während bei der letztjährigen Umfrage 31 Prozent der Investoren den Markt als "sehr attraktiv" einschätzten, sind es in der aktuellen Umfrage sogar 33 Prozent, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Immobilien-Trendbarometer hervorgeht. Dazu wurden 48 am Schweizer Immobilienmarkt aktive Investoren befragt.