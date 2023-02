Damit setze mehr als die Hälfte der in der Schweiz lebenden Personen auf die Dienstleistungen der App, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Und auch die Transaktionszahlen seien auf Rekordkurs. Im Jahr 2022 wurden den Angaben zufolge insgesamt 386 Millionen Zahlungen mit Twint getätigt. Das seien mehr Transaktionen als in allen Jahren seit der Gründung im Jahr 2014 zusammen.