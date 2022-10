Eine von der Europäischen Union (EU) eingebrachte Resolution zur Bekämpfung der Plastikvermüllung der Meere wurde hingegen im Konsens angenommen. "Insgesamt ein gemischtes Ergebnis", meinte Nicolas Entrup von der Organisation OceanCare. Der IWC sei "ein kleiner Schritt nach vorne in Richtung einer stärker am Walschutz orientierten Organisation" gelungen, fügte er hinzu. Die nächste IWC-Tagung soll 2024 in Peru stattfinden./gm/DP/ngu