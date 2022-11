Die Kehrseite der Medallie: Die Kosten für das Gesundheitswesen sind in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Das zeigt exemplarisch die Entwicklung der Krankenkassenprämien in der Schweiz. Laut Zahlen des Bundesamtes für Statistik kostete Schweizer Gesundheitswesen 2022 insgesamt über 85 Milliarden Franken. Das sind rund 10'000 Franken pro Einwohner. Seit 1970 haben sich die Gesundheitsausgaben in Prozent des Bruttoinlandsproduktes damit mehr als verdoppelt, nämlich von 5 Prozent auf rund 12 Prozent.