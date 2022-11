Ganz auf dem Niveau von vor der Pandemie ist die Branche damit aber noch nicht. So wurden im Braujahr 2018/19 noch 4,74 Millionen Hektoliter Bier abgesetzt, also rund 5 Millionen Liter mehr als jüngst. "Bis das Niveau vor Corona erreicht wird, dürfte also noch eine Zeit dauern", sagte SBV-Direktor Marcel Kreber an einer Medienkonferenz. "Die Zeichen dafür stehen allerdings nicht schlecht."