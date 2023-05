Um weiterhin gelistet zu sein, habe die Nasdaq dem Unternehmen eine Frist von zunächst 180 Kalendertagen eingeräumt, um die Anforderungen wieder zu erfüllen, wie Addex am Donnerstag mitteilte. Erreicht sei die Anforderung, wenn der Geldkurs der ADS an mindestens zehn aufeinanderfolgenden Geschäftstagen bei 1,00 Dollar oder mehr pro ADS schliesse. Am Mittwoch hatte er zu Handelsschluss bei 0,79 Dollar gelegen.