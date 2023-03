Der Umsatz stieg um 28 Prozent auf 1,14 Milliarden Franken, wie das Westschweizer Unternehmen am Freitag mitteilte. Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen beträgt 130 Millionen Franken. Dies liegt am oberen Ende der von Aevis vor gut zehn Tagen in einer Vorabmeldung in Aussicht gestellten Bandbreite von 125-130 Millionen. 2021 hatte der EBITDA 78,4 Millionen gelegen.