(Ausführliche Fassung) - Die Nachfrage nach neuen Flugzeugen boomt, doch die Hersteller Airbus und Boeing kommen wegen angespannter Lieferketten nicht hinterher. Im vergangenen Jahr blieb der europäische Airbus-Konzern mit netto 661 ausgelieferten Jets zwar das vierte Jahr in Folge grösster Flugzeugbauer vor seinem Rivalen Boeing aus den USA, der auch wegen hausgemachter Probleme nur auf 480 Maschinen kam. Airbus-Chef Guillaume Faury hatte sich eigentlich 700 Auslieferungen vorgenommen, musste das Ziel jedoch Anfang Dezember kassieren. An seinen Plänen für eine Rekordproduktion in den kommenden Jahren hielt der Manager bei der Vorlage der Zahlen am Dienstagabend jedoch fest. Ein wichtiger Grund dafür sind die immer pralleren Auftragsbücher.

10.01.2023 20:35