Der Augenheilspezialist Alcon besinnt sich am Investorentag auf seine bisher erreichten Meilensteine. Nachdem es in der ersten Jahren seit der Abspaltung von Novartis im Jahr 2019 darum gegangen sei, den Konzern als eigene Einheit zu etablieren, sei eine Phase der verstärkten Innovation gefolgt, wie die Alcon-Führung in der am Donnerstag veröffentlichten Präsentation herausstellt.

30.03.2023 16:48