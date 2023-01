Damit ist die Gruppe noch deutlich entfernt von den 4,7 Milliarden Franken Umsatz im Vor-Coronajahr 2019. "Vor Jahresfrist war die Hoffnung berechtigt, dass sich das Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr wieder erholen würde, dass sich nach Corona die Lieferketten wieder stabilisieren würden und die Verfügbarkeit von Halbleitern besser werden würde", teilte die Amag am Freitag an ihrer Jahresmedienkonferenz in Cham mit. Mit dem Ukrainekrieg und den damit verbundenen Verwerfungen hätten sich die Vorzeichen allerdings nochmals verändert.