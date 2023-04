Der Technologiekonzern AMS Osram hat den Verkauf seines Geschäftsbereichs Digital Systems unter Dach und Fach gebracht. Damit geht das Europa- und Asiengeschäft von Digital Systems, wie vergangenen Sommer angekündigt, an die chinesische Inventronics Gruppe. Bereits im vergangenen Jahr wurde das entsprechende Geschäft in Nordamerika veräussert, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

04.04.2023 18:05