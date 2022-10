Die Zahlen im dritten Quartal übertrafen sowohl die Prognosen von ASML als auch die der Analysten. In den drei Monaten bis Ende September stieg der Umsatz auf knapp 5,8 Milliarden Euro nach 5,4 Milliarden Euro im Vorquartal, wie das Unternehmen am Mittwoch im niederländischen Veldhoven mitteilte. Die bei Analysten viel beachtete Bruttomarge verbesserte sich von 49,1 auf 51,8 Prozent. Unter dem Strich standen als Gewinn 1,7 Milliarden Euro zu Buche nach 1,4 Milliarden Euro im Vorquartal. In der schwankungsanfälligen Halbleiterbranche ist ein Vergleich zum Vorquartal üblich.