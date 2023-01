Die 2,5-Megawatt-Anlage soll direkt an das Wasserkraftwerk Reichenau angeschlossen werden, an welchem die Axpo eine Mehrheitsbeteiligung hält. So sollen mit Schweizer Wasserkraft jährlich bis zu 350 Tonnen "grüner Wasserstoff" produziert werden. Das entspreche rund 1,5 Millionen Liter Dieseltreibstoff, der künftig im Kanton Graubünden und im angrenzenden Rheintal eingespart werden könne. Der Wasserstoff werde direkt an Tankstellen geliefert.