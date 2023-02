(Ausführliche Fassung) - Europas grösster Autobauer Volkswagen hat laut ersten Eckdaten seinen Gewinn im laufenden Geschäft auch während des Kriegs- und Energiekrisen-Jahres 2022 ausbauen können. Jedoch zeigten sich nach wie vor spürbare Konsequenzen der Versorgungsengpässe bei Rohstoffen sowie der anhaltenden Probleme in etlichen Lieferketten. Umfangreiche Finanzmittel blieben dadurch etwa in den Lagerbeständen der VW-Gruppe oder in bestimmten Betriebsmaterialien gebunden.

07.02.2023 22:32