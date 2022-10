Die britische Wirtschaft ist im August unerwartet geschrumpft. Im Monatsvergleich sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,3 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten mit einer Stagnation gerechnet. Anders als in anderen führenden Volkswirtschaften werden in Grossbritannien neben den Quartalsdaten auch monatliche Daten zur Wirtschaftsleistung veröffentlicht.

12.10.2022 08:29