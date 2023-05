Der Finanzbroker Compagnie Financière Tradition (CFT) kündigt ein Aktienrückkaufprogramm an. Demnach will das Unternehmen zwischen Juni 2023 und Mai 2026 bis zu 300'000 Papiere zurückkaufen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heisst.

25.05.2023 19:47