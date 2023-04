Anfang März hatte Konzernchef Markus Steilemann ein operatives Ergebnis von 100 bis 150 Millionen Euro in Aussicht gestellt; Ende März hatte es vom Unternehmen dann aber schon geheissen, dass in es grundsätzlich etwas besser aussehe. Analysten hatten dies vor allem auf das Sparprogramm des Unternehmens zurückgeführt. Während der Umsatz die Erwartungen des Experten verfehlte, lag das operative Ergebnis deutlich darüber. Die Aktien stiegen am frühen Abend auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um zwei Prozent.