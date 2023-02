(Meldung aktualisiert mit Börsenschlusskurs) - Die Aktien der Credit Suisse sind am Dienstag an der Schweizer Börse SIX auf ein neues Allzeittief gesunken. Belastet werden die Titel der angeschlagenen Grossbank von neuen negativen Medienberichten. Gleichzeitig steigen die Preise für Absicherungen gegen einen Zahlungsausfall der Grossbank, die Credit Default Swaps (CDS), deutlich an.

21.02.2023 18:34