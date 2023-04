(Zusammenfassung) - An der letzten Generalversammlung in der knapp 167-jährigen Geschichte der Credit Suisse haben die Aktionäre der Grossbank ihrer Enttäuschung und ihrer Wut über das Ende der traditionsreichen Grossbank Luft gemacht. Der verkleinerte CS-Verwaltungsrat wurde zwar knapp wiedergewählt, er musste in den Abstimmungen aber diverse Niederlagen hinnehmen.

04.04.2023 17:09