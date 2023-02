Die CS hatte die vier in Zusammenarbeit mit Greensill erstellten "Lieferketten-Finanzierungsfonds" mit Fondsvermögen von 10 Milliarden Dollar im Frühling 2021 kurzfristig geschlossen. Die Fonds hatten in Forderungen von Zulieferern an Unternehmen investiert: Statt auf die Bezahlung einer Lieferung zu warten, verkauften die Zulieferer die Forderungen an Greensill Capital, die diese bündelte und an die CS-Fonds übertrug.