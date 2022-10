(Fehlendes Wort im zweiten Satz ergänzt) - Die Credit Suisse hat mit dem Verkauf ihrer Anteile an der Fondsplattform Allfunds rund 334 Millionen Euro (328 Millionen Franken) erlöst. Die Grossbank hatte den Verkauf der Beteiligung von 8,6 Prozent an Allfunds an institutionelle Investoren am Vorabend angekündigt.

21.10.2022 08:57