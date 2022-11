Bis zur Ablauffrist für die CS-Schuldpapiere in Euro und Pfund am Donnerstagabend wurden der Grossbank solche Papiere im Wert von rund 276 Millionen Euro angeboten. Im Angebot für die auf US-Dollar lautenden Schuldpapiere wurden der CS bis zum Ablauf der "frühen Rückkauffrist" vom Donnerstagabend Papiere in Höhe von rund 1,2 Milliarden Dollar zum Rückkauf offeriert.