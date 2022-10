Am Aktienmarkt reagierten die Titel der Credit Suisse am Donnerstagnachmittag positiv auf die Spekulationen. Der Aktienkurs legte zwischenzeitlich bis auf 4,31 Franken zu und notierte zuletzt um 2,9 Prozent im Plus bei 4,23 Franken. Die Titel der Grossbank hatten am Montag ein Allzeittief bei 3,52 Franken erreicht.