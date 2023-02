Die Aktien der Credit Suisse (CS) sind am Donnerstag mit deutlichen Abgaben in den Handel gestartet. Schwache Zahlen waren zwar erwartet worden, doch in gewissen Bereichen fielen sie noch tiefer aus als befürchtet. Vor allem aber der hohe Abfluss von Kundengeldern kommt in Analystenkreisen gar nicht gut an.

09.02.2023 09:24