(Update zur Meldung vom Freitagabend; mit von der SoZ verbreiteten Angaben zum Kaufpreis im dritten Abschnitt ergänzt) - Ein Joint Venture aus Immobilienfonds, die von Credit Suisse Asset Management verwaltet werden, und der amerikanischen Immobilienanlagegesellschaft Trinity Fund Advisors hat das Diplomat Beach Resort in Florida erworben. Es handle sich um eine der grössten Hotelakquisitionen in den USA seit August 2021, heisst es in einer Mitteilung der CS vom Freitagabend.

05.02.2023 14:32