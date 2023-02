Rüeger tritt damit die Nachfolge von Jodok Wyer an. Er gehöre seit 2013 dem Verwaltungsrat der CSS an, wo er Mitglied des Anlageausschusses und des Beirates Innovation und Transformation ist, wie die CSS am Dienstag mitteilte. Rüeger sitzt zudem im Verwaltungsrat der Coop-Gruppe.