Die deutschen Werkzeugmaschinenbauer gehen dank gut gefüllter Auftragsbücher mit Zuversicht ins laufende Jahr. "Wir haben die Auswirkungen der Corona-Krise weitgehend überwunden", sagte der Vorsitzende des Vereins Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW), Franz-Xaver Bernhard, am Donnerstag in Frankfurt. Das zeige sich in der Produktionsentwicklung und beim Auftragseingang, der nur noch knapp unter dem Rekordergebnis von 2018 liege.

09.02.2023 14:08