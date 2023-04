In den ersten drei Monaten des Jahres erzielte Southwest einen Umsatz von 5,7 Milliarden Dollar. Das war gut ein Fünftel mehr als im pandemiegeprägten Vorjahreszeitraum und so viel wie nie zuvor in einem ersten Quartal. Allerdings stiegen die Kerosinkosten um mehr als die Hälfte und zehrten einen Gutteil der Mehreinnahmen auf.