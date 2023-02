Nun sei eine Vereinbarung mit DSG über den Vertrieb von Babywindeln der Marke PETPET sowie Erwachsenenwindeln der Marke Certainty im West-Malaysia geschlossen worden, heisst es in der Mitteilung vom Mittwoch. DKSH werde nun sein komplettes Dienstleistungsangebot anbieten, einschliesslich Marketing, Verkauf, Vertrieb und Logistik. Die neue Partnerschaft werde die gesamte Produktpalette der beiden Marken von DSG abdecken und peile eine Verfügbarkeit in allen Handelskanälen an.