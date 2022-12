Die GDR werden im Handelssegments namens "China-Switzerland Stock Connect" gehandelt. Für die Hinterlegungsscheine der am Programm teilnehmenden Firmen gelten an der SIX verkürzte Handelszeiten zwischen 15.00 und 17.40 Uhr. Aktuell sind dort acht Firmen kotiert. Weitere chinesischen Firmen haben zudem ihre Absichtserklärung für die GDR-Platzierung bekundet und teilweise auch schon die bedingte Genehmigung durch die SIX Exchange Regulation (SER) erhalten.