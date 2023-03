Unter dem Strich sackte der Gewinn auf 55 Millionen Franken ab, nachdem die Westschweizer Finanzgruppe im Vorjahr noch 79 Millionen Franken verdient hatte. Ohne Sondereffekte wäre der Gewinnrückgang mit -14 Prozent lediglich halb so stark gewesen, teilte das Geldhaus am Dienstagabend in einem Communiqué mit.